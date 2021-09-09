Ростуризм объявил о завершении очередного этапа продаж туров по России с кешбэком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 миллиона россиян, купивших туры на 34 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Ростуризме, объявив о завершении очередного этапа продаж туров по России с кешбэком.

"Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 миллиарда рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 миллиарда рублей", – уточнили в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что текущее окно продаж туров по России завершится в ночь с четверга на пятницу (в 1:00 10 сентября).

Самыми популярными направлениями, по данным ведомства, стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым.

Кроме того, россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и др. Спросом также пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. Четвертый этап был запущен 16 июня, в его рамках туристы могли приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Позже продажи в рамках четвертого этапа были продлены до середины сентября.

Ранее туроператоры России вновь выступили за продление программы кешбэка. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько считает, что важно, чтобы программа была дофинансирована в этом году, а покупать туры разрешили на всю глубину низкого сезона будущего года.