Российские туроператоры выступили за продление программы туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туроператоры России выступили за продление программы туристического кешбэка и увеличение в 2021 году финансирования программы внутреннего туризма с частичным возвратом денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Шпилько.

"Чрезвычайно важно, чтобы программа была дофинансирована в этом году, а покупать туры разрешили на всю глубину низкого сезона будущего года", – отметил президент РСТ.

В конце августа продажи в рамках четвертого этапа программы были продлены на две недели, однако сначала они должны были завершиться 31 июля, затем срок был продлен до конца лета, а позже – до середины сентября.

Сообщается, что Шпилько также ответил на вопросы про открытие стран. По его словам, в первую очередь туриндустрия ждет открытия Таиланда, так как данное направление позволит отрасли уверенно войти в зимний сезон.

Ранее россияне также выступили за продление туристического кешбэка. Так, 54% респондентов рассказали, что знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на будущий год. Кроме того, на начало четвертого этапа программы треть (32%) опрошенных, знающих о кешбэке, рассказали о планах воспользоваться акцией при организации поездки, а 6% – уже успели купить путевки.

