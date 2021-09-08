Россияне выступили за продление туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большинство россиян хотят, чтобы программа туристического кешбэка была продлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
Так, 54% респондентов рассказали, что знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на будущий год.
Каждый десятый турист стал рассматривать отечественные курорты как альтернативу заграничным или уже отправился в поездку по стране.
Кроме того, на начало четвертого этапа программы треть 32% опрошенных, знающих о кешбэке, рассказали о планах воспользоваться акцией при организации поездки, а 6% – уже успели купить путевки.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек из 53 регионов РФ.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что в предстоящем году данная программа будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.
В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир". Вернуть можно до 20% от стоимости всей поездки или только проживания, при этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон
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