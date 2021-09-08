Каждый десятый турист рассматривает курорты РФ для отдыха из-за кешбэка

Фото: Depositphotos/artem_furman
В ходе исследования НАФИ выяснилось, что после введения туристического кешбэка каждый десятый турист рассматривает для отдыха курорты РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Программа туристического кешбэка меняет отношение российских туристов к путешествиям внутри страны. Каждый десятый стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже поехал в поездку по России", – говорится в исследовании.
Специалисты отмечают, что сейчас о программе знает каждый второй, а большинство туристов хотели бы ее продления на 2022 год. Также известно, что каждый третий турист на начало четвертого этапа программы сообщил о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России.
"Увеличение числа внутренних туристов позволит отрасли активно развиваться. Появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, сформируются туристические продукты, и повысится уровень качества отдыха внутри страны. Текущие активности по стимулированию внутреннего туризма подготовят российскую туристическую отрасль к привлечению иностранных туристов после окончания пандемии", – отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что программа туристического кешбэка в предстоящем году будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.
В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир". Вернуть можно до 20% от стоимости всей поездки или только проживания, при этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: