Каждый десятый турист рассматривает курорты РФ для отдыха из-за кешбэка

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В ходе исследования НАФИ выяснилось, что после введения туристического кешбэка каждый десятый турист рассматривает для отдыха курорты РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Программа туристического кешбэка меняет отношение российских туристов к путешествиям внутри страны. Каждый десятый стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже поехал в поездку по России", – говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что сейчас о программе знает каждый второй, а большинство туристов хотели бы ее продления на 2022 год. Также известно, что каждый третий турист на начало четвертого этапа программы сообщил о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России.

"Увеличение числа внутренних туристов позволит отрасли активно развиваться. Появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, сформируются туристические продукты, и повысится уровень качества отдыха внутри страны. Текущие активности по стимулированию внутреннего туризма подготовят российскую туристическую отрасль к привлечению иностранных туристов после окончания пандемии", – отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что программа туристического кешбэка в предстоящем году будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.

В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир". Вернуть можно до 20% от стоимости всей поездки или только проживания, при этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.