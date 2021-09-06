В РСТ рекомендовали распланировать на год график туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что график программы туристического кешбэка стоит распланировать на год с датами его работы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это будет эффективно для бизнеса: компании смогут подготовиться, грамотно, не на бегу организовать цепочки продаж на более высоком уровне", – пояснил Игнатьев.
По его словам, программа является реальной помощью турбизнесу в условиях пандемии.
Игнатьев добавил, что продление осеннего кешбэка на две недели тоже положительный момент, но поехать в путешествие по акции можно будет до 24 декабря, а туристы предпочитают покупать путевки в последний момент.
"Для турбизнеса важно, чтобы окно продаж заканчивалось хотя бы за месяц до окончания сроков поездок. Поэтому мы считаем, что нужно его еще продлить, чтобы дать возможность продавать туры и в сентябре, и в октябре", – отметил он.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что программа туристического кешбэка в предстоящем году будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.
В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир". Вернуть можно до 20% от стоимости всей поездки или только проживания, при этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон
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