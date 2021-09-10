Эксперты рассказали о популярных у россиян направлениях осенью

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Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиабилеты и выяснили, где россияне планируют проводить отдых этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

Из результатов исследования следует, что 60% отдыхающих интересуются перелетами внутри России. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, на третьем месте – Сочи.

Также россияне планируют провести осенний отдых в Калининграде, Симферополе, Краснодаре и Минеральных Водах.

Что касается отдыха за рубежом, то первое место в рейтинге направлений у российских туристов заняла Турция (21%). На второй строчке – Армения, на третьей – Египет. Также, по словам экспертов, россияне часто смотрят билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.

Ранее аналитики выяснили, в какие города россияне летали чаще всего летом. Так, самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.