Эксперт рассказал, какие банковские карты лучше брать с собой за границу

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Развитие платежной инфраструктуры отличается в разных странах мира, поэтому при поездке за рубеж выбор банковской карты зависит от региона, бюджета и целей поездки. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал глава управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.
Так, в Европе и США магазины и различные заведения без проблем принимают карты платежных систем Visa и Mastercard. В некоторых странах Латинской Америки проблемы могут возникнуть с Mastercard. А в Индии и Африке карту лучше носить при себе, так как расплатиться бесконтактно, с помощью смартфона или по QR-коду, вряд ли получится.
"Дополнительных скачков курса и сюрпризов при конвертации можно избежать, если до поездки открыть карты в долларах или евро. При этом снятие наличных в банкоматах может быть бесплатным, для этого нужно внимательно изучить карточные продукты банка", – добавил эксперт.
Он объяснил, что в некоторых банках есть travel-карты, которые позволяют снимать деньги без комиссии в любых банкоматах за границей и даже получать баллы за покупки. Такая возможность есть и у премиальных клиентов, а также у держателей зарплатных карт некоторых банков.
Ранее стало известно, что платежная система Visa планирует повысить для супермаркетов и крупных магазинов мебели, бытовой техники, а также курьерских служб размер межбанковской комиссии. Предполагается, что это поспособствует дальнейшему развитию системы электронных платежей в России за счет расширения банками платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности платежей и создания новых платежных решений.
В России отменили "банковский роуминг"
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