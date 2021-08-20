Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на российские банки

Фото: depositphotos/valphoto

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки из-за решения компании о порядке взимания комиссии, сообщает РИА Новости.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", – заявил онлайн-ретейлер.

В компании такие запугивания назвали проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

В Wildberries добавили, что не вводили какие-либо дополнительные комиссии, поскольку тарифы формируются платежными системами, а не онлайн-ретейлером. В зарубежных странах такие комиссии значительно ниже.

Это является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, в частности малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов, добавили в компании.

В Роспотребнадзоре не видят нарушений в комиссиях Wildberries. Отмечается, что маркетплейс не нарушал права граждан, занижая цены для тех, кто оплачивает товары с использованием российских платежных систем.

Специалисты уточнили, что в судебной практике есть подход, который допускает разные цены для потребителей разных категорий, если они основаны на объективных критериях.

Ранее в Visa выразили обеспокоенность решением российского интернет-магазина Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы.

Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ретейлером и позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.