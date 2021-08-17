В Visa обеспокоены из-за комиссии Wildberries при оплате картами системы

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В Visa выразили обеспокоенность решением российского интернет-магазина Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Visa.

"Компания Visa обеспокоена решением компании Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России. Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", – отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ритейлером, позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.

Ранее появилась информация о том, что Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, в числе которых "Мир", Система быстрых платежей (СБП), а также сервис SberPay. Решение объяснили более низкими комиссиями при проведении транзакций по сравнению с зарубежными сервисами.

Как позже объяснили в компании, дополнительных комиссий на оплату картами других платежных систем не вводилось, а лишь были сделаны прозрачными существующие тарифы, чтобы позволить покупателям сэкономить за счет более низких комиссий.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило о риске отключения России от Visa, MasterCard и международных платежных систем в связи с санкциями. Тем не менее, такой сценарий остается маловероятным, считают эксперты.

По данным Moody's, российская экономика показывает устойчивость, поэтому долгосрочный суверенный рейтинг страны по-прежнему оценивается на уровне Ваа3. Это оценка соответствует степени надежности "ниже средней".

