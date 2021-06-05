Moody's допустило риск отключения России от Visa и MasterCard

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Международное рейтинговое агентство Moody's заявило о риске отключения России от Visa, MasterCard и международных платежных систем в связи с санкциями. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным Moody's, российская экономика показывает устойчивость, поэтому долгосрочный суверенный рейтинг страны по-прежнему оценивается на уровне Ваа3. Это оценка соответствует степени надежности "ниже средней".

"Возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения", – говорится материале.

Эксперты отмечают, что такой сценарий является маловероятным, но, тем не менее, вполне реалистичным. В случае реализации таких мер будут созданы серьезные барьеры для банковского сектора и международной торговли, что может вызвать снижение рейтинга России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение ограничений на применение платежных систем Visa и Mastercard в России. По его словам, подобные шаги возможны на фоне ограничений в отношении Российской Федерации со стороны западных государств.