ЦБ утвердил минимальный лимит на переводы через СБП

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов", – указано в сообщении.
Также регулятор обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить для клиентов возможность оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБП, благодаря которому можно произвести оплату по QR-коду.
Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в крупном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение ограничений на применение платежных систем Visa и Mastercard в России. По его словам, подобные шаги возможны на фоне ограничений в отношении Российской Федерации со стороны западных государств.
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