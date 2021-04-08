В ЦБ заявили, что переводы в цифровых рублях должны быть бесплатными для физлиц

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Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть абсолютно бесплатными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно", – сказала она во время онлайн-конференции Концепция цифрового рубля.

Она также отметила, что комиссия за оплату товаров не должна быть больше комиссии системы быстрых платежей. Однако конкретные правила комиссии определятся позже.

Скоробогатова уточнила, что в СБП для переводов такого типа комиссия составляет 0,4–0,7%. Это в 2–3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.

Ранее закон, который упрощает процедуру получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), приняли в Госдуме. Речь идет о получении вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.