Кабмин и ЦБ держат ситуацию с курсом рубля под контролем – Песков

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В Кремле не ожидают резкого падения курса рубля и считают сложившуюся макроэкономическую ситуацию в РФ стабильной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем", – сказал Песков, отвечая на вопрос, не повторится ли из-за ситуации в Донбассе "черный вторник" 2014 года, когда произошло падение рубля.

Он добавил, что напряженность близ российских границ скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки, в то время как реальная макроэкономическая ситуация совершенно стабильна.

"Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины – спекулятивного характера, неспекулятивного, – но это не влияет на экономическую стабильность в целом", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже увеличился на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 рубля. В последний раз курс доллара находился выше отметки 78 рублей только 5 ноября прошлого года.

Также курс евро поднялся выше 92 рублей. В последний раз он находился на такой отметке 1 февраля 2021 года.

