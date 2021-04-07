Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с 5 ноября 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже увеличился на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:40 по московскому времени.
В последний раз курс доллара находился выше отметки 78 рублей только 5 ноября прошлого года.
Также 7 апреля в ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро стал выше на 0,3%, превысив 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на момент 09:17 по московскому времени.
В последний раз курс евро находился выше 92 рублей лишь 1 февраля 2021 года.
Ранее финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать не стоит. Он отметил, что прежде чем купить доллары, стоит убедиться, как должны выглядеть банкноты на сайте ФРС США, а саму обменную операцию осуществить в кассе банка.
Кроме того, деятельность большинства привокзальных валютообменных пунктов незаконна, поэтому существует большой риск столкнуться с проблемами – от обмена на поддельные купюры до нападения при выходе из обменника.
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