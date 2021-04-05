Стоимость нефти Brent снизилась до 61,58 доллара за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 5,06%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:35 по московскому времени.

Уточняется, что цена снизилась до 61,58 доллара.

Кроме того, к 19:39 по московскому времени цена на сорт Brent продолжила падение и торговалась на отметке 61,51 доллара за баррель, что на 5,16% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Помимо этого, нефть марки WTI дешевеет на 5,73%. Ее стоимость составила 57,93 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что в ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил 90 рублей, увеличившись на 1,3%.