Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 25 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил 90 рублей, увеличившись на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Уточняется, что до этого курс евро находился выше 90 рублей 25 марта 2021 года.

При этом курс доллара вырос на 67 копеек – до 76,36 рубля. Июньский фьючерс на нефть марки Brent увеличился на 1,74% – до 63,84 доллара за баррель.

Ранее экономист прокомментировал рост курса евро. Он выразил уверенность, что причиной колебаний стали конъюнктурные факторы. Кроме того, по его словам, это могли быть спекуляции, большие объемы покупки или продажи ценных бумаг, возврат долга или заем.

Эксперт пояснил, что нет причин говорить о тенденции, уточнив, что в настоящее время на рынке происходит корректировка.