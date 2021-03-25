В Кремле не согласились с мнением, что курс рубля "лихорадит"

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не согласен с мнением, что курс рубля "лихорадит" из-за возможных новых санкций США в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, возможна волатильность с амплитудой выше обычного.

"Ничего у нас не лихорадит", – подчеркнул он.

Утром среды, 24 марта, в ходе валютных торгов на Мосбирже курс евро вырос до 91,07 рубля впервые с 25 февраля. В то же время доллар приблизился к отметке 77 рублей, поднявшись на 51 копейку.

При этом эксперт призвал не паниковать из-за падения рубля. Он пояснил, что валютная ситуация обусловлена несколькими факторами, главным из которых является возможное введение новых санкций со стороны Соединенных Штатов.