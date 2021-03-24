Эксперт призвал не паниковать из-за падения рубля

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Экономист Никита Кричевский призвал россиян не придавать большого значения скачкам курса рубля, который дешевеет на фоне угрозы введения новых санкций США. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Если вы ушли в доллар или в евро, сидите спокойно, не дергайтесь. Ничего не предпринимайте. Если вы остаетесь в рублях, хотите – меняйте, хотите – не меняйте. Дело ваше. Но ни в коем случае не паникуйте, не слушайте всяких "умных экспертов", которые говорят о том, что сейчас самое время переложиться из доллара в рубли и зафиксировать прибыль", – советует Кричевский.

Он пояснил, что падение рубля обусловлено несколькими факторами, главным из которых является возможное введение новых санкций со стороны Соединенных Штатов.

"Для рубля главное – это ожидание скорых неминуемых санкций, которые могут возникнуть буквально каждый день. Не исключаю, что они могут быть объявлены сегодня вечером. Америка проснется, пойдет на работу и может заявить, что вводит санкции. Это обычно бывает по Москве вечером", – заявил эксперт.

Утром среды, 24 марта, в ходе валютных торгов на Мосбирже курс евро вырос до 91,07 рубля впервые с 25 февраля. В то же время доллар приблизился к отметке 77 рублей, поднявшись на 51 копейку.