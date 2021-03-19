Эксперты объяснили, почему упали цены на нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Низкие темпы вакцинации от коронавируса и скепсис относительно восстановления спроса на нефть повлекли за собой падение стоимости нефти Brent более чем на 11% на неделе с 15 марта, заявили ТАСС эксперты.
Аналитики сохраняют оптимистичные прогнозы и не считают, что цена барреля опустится ниже 60 долларов на фоне политики стран ОПЕК+.
С начала недели стоимость барреля снизилась почти на 8 долларов, однако в пятницу коррекция завершилась и Brent немного отыграла падение.
Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается. В Норвегии, Польше и других странах планируют усилить локдауны из-за угрозы третьей волны коронавируса. Вместе с тем приостанавливается вакцинация препаратом AstraZeneca из-за риска образования тромбов.
"Замедление вакцинации ставит под угрозу восстановление активности в летний сезон", – пояснил аналитик норвежской консалтинговой Rystad Energy Виктор Курилов.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков согласен, что падение цен на нефть связано с ситуацией с коронавирусом в Европе. В качестве другой причины он указал и на перегрев нефтяного рынка.
"Цены в районе 70 долларов [за баррель] не очень адекватно отражают реальность, существующую на рынке. Сама история с дополнительными ограничениями в ОПЕК+ и со страхами по поводу коронавируса – это просто повод, спусковой крючок, потому что при ценах порядка 55–60 долларов [за баррель] такого падения, скорее всего, не было бы", – считает он.
Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен также считает цену 70 долларов за баррель завышенной.
Все эксперты сходятся во мнении, что именно политика стран ОПЕК+ стала причиной перегрева рынка. Влияние ОПЕК+ на котировки сохранится и в дальнейшем. Уже 1 апреля страны альянса договорятся об уровнях добычи на май.
"Если в течение всего второго квартала ОПЕК+ будет придерживаться стратегии усиленного сокращения добычи, то на рынке может образоваться большой дефицит. Этого будет достаточно для того, чтобы цены выросли и к 75 долларам за баррель. Даже 80 долларов за баррель мы можем увидеть", – считает Танурков.
Вместе с тем сбалансированной он называет цену в диапазоне 55–60 долларов за баррель.
18 марта цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель. Это произошло впервые с 4 марта.
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