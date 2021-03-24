Россиян предупредили о возможном подорожании алкоголя

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Цены на водку и пиво отечественного производства в 2021 году вырастут минимум на 5%, вина подорожают на 10–15% в связи с 40-процентным дефицитом сырья на рынке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза.
По его словам, цены на импортный алкоголь вырастут на 5%. Рост будет обусловлен тем, что курс доллара и евро демонстрирует стабильность.
Кроме того, возможный рост цен на российские вина в пределах 10% допустил и глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Он заявил, что наиболее чувствительным повышение ожидается в массовом ценовом сегменте до 500 рублей.
В свою очередь, председатель Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) по потребительскому рынку Александр Борисов рассказал, что цены в этом году вырастут лишь в пределах инфляции, ЦБ допускает ее до 4%.
Ранее сообщалось, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, отметив, что дефицита этого товара нет и не ожидается. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах. Они полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.
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