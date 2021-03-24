В Минсельхозе оценили риск дефицита сахара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, заявили в Минсельхозе РФ. Дефицита этого товара нет и не ожидается.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах. Они полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

Отмечается, что сохранению стабильной ситуации будут способствовать расширение посевных площадей под сахарную свеклу и новые меры поддержки. В частности, это возмещение затрат на производство и реализацию сахара, льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.

Ранее в правительстве положительно оценили опыт заморозки цен на подсолнечное масло и сахар.

Минсельхоз и Минпромторг получили поручение проработать продление соглашений с бизнесом еще на несколько месяцев. По договоренностям килограмм белого сахара не должен стоить дороже 46 рублей, а максимальный ценник на подсолнечное масло ограничен 110 рублями.

Впервые на проблему роста цен на продукты обратил внимание Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года.

