В Минсельхозе оценили риск дефицита сахара

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, заявили в Минсельхозе РФ. Дефицита этого товара нет и не ожидается.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах. Они полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.
Отмечается, что сохранению стабильной ситуации будут способствовать расширение посевных площадей под сахарную свеклу и новые меры поддержки. В частности, это возмещение затрат на производство и реализацию сахара, льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.
Ранее в правительстве положительно оценили опыт заморозки цен на подсолнечное масло и сахар.
Минсельхоз и Минпромторг получили поручение проработать продление соглашений с бизнесом еще на несколько месяцев. По договоренностям килограмм белого сахара не должен стоить дороже 46 рублей, а максимальный ценник на подсолнечное масло ограничен 110 рублями.
Впервые на проблему роста цен на продукты обратил внимание Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года.
Аналитики заявили о подорожании сахара в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: