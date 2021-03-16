Россиян предупредили о возможном росте цен на пшеницу и овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Стоимость пшеницы, картофеля и овощей может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом сообщают "Известия".
Так, по словам председателя правления ассоциации "Асход" Александра Алтынова, утильсбор для мощных тракторов увеличится с 800 тысяч рублей до 3 миллионов, что составляет 10–15% от стоимости трактора. Он добавил, что из-за этого цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти на 1,5%.
Кроме того, генеральный директор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько оценил рост себестоимости продукции в 2–3%.
Ранее Минпромторг заявил, что индексация утильсбора на специализированную технику не приведет к росту цен на отечественную продукцию. Уточняется, что изменения не повлияют на стоимость продукции, так как российские и локализованные иностранные производители имеют возможность возместить затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий.
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