Россиян предупредили о возможном росте цен на пшеницу и овощи

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Стоимость пшеницы, картофеля и овощей может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом сообщают "Известия".

Так, по словам председателя правления ассоциации "Асход" Александра Алтынова, утильсбор для мощных тракторов увеличится с 800 тысяч рублей до 3 миллионов, что составляет 10–15% от стоимости трактора. Он добавил, что из-за этого цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти на 1,5%.

Кроме того, генеральный директор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько оценил рост себестоимости продукции в 2–3%.

Ранее Минпромторг заявил, что индексация утильсбора на специализированную технику не приведет к росту цен на отечественную продукцию. Уточняется, что изменения не повлияют на стоимость продукции, так как российские и локализованные иностранные производители имеют возможность возместить затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий.