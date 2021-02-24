Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минпромторг заявил, что индексация утильсбора на специализированную технику не приведет к росту цен на отечественную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Александра Морозова.
Замглавы отметил, что изменения не повлияют на стоимость продукции, так как российские и локализованные иностранные производители имеют возможность возместить затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий.
"Для импортной техники, аналогов которой не производится в РФ, утильсбор не применяется вообще", – подчеркнул Морозов.
Он также рассказал, что рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высоким уровнем конкуренции, а загрузка отечественных предприятий на данный момент не превышает 55%. Это предполагает большой потенциал к увеличению доли присутствия российских производителей на рынке.
Ранее в Минэнерго прокомментировали рост тарифов на электроэнергию. Увеличение стоимости электроэнергии для населения России в 2021 году не превысит 5%.
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