Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора

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Минпромторг заявил, что индексация утильсбора на специализированную технику не приведет к росту цен на отечественную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Александра Морозова.

Замглавы отметил, что изменения не повлияют на стоимость продукции, так как российские и локализованные иностранные производители имеют возможность возместить затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий.

"Для импортной техники, аналогов которой не производится в РФ, утильсбор не применяется вообще", – подчеркнул Морозов.

Он также рассказал, что рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высоким уровнем конкуренции, а загрузка отечественных предприятий на данный момент не превышает 55%. Это предполагает большой потенциал к увеличению доли присутствия российских производителей на рынке.

Ранее в Минэнерго прокомментировали рост тарифов на электроэнергию. Увеличение стоимости электроэнергии для населения России в 2021 году не превысит 5%.