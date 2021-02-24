В Минэнерго прокомментировали рост тарифов на электроэнергию

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Увеличение стоимости электроэнергии для населения России в 2021 году не превысит 5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РФ.
"Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития и одобряемого правительством. В соответствии с прогнозом, <…> рост цены (тарифа) на э/э для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%", – отметили в министерстве.
Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс до этого отмечал, что стоимость электричества на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) не влияет на энерготарифы для россиян, так как эти показатели полностью регулируются государством.
Ранее замминистра энергетики Анатолий Яновский предположил, что повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в России в текущем году может вызвать подорожание электрической энергии. По его словам, стоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, а повышение сбора ускорит рост ставок.
В начале февраля СМИ со ссылкой на обзор ассоциации "Совет рынка" заявили, что стоимость электроэнергии в РФ достигла максимума за последние 5 лет. Сообщалось, что в прошлом году одноставочная цена оптового рынка (стоимость электроэнергии на сутки вперед и стоимость мощности) в европейской части РФ и на Урале увеличилась на 3,4%, составив 2,54 тысячи за 1 мегаватт-час.
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