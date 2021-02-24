Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти – СМИ

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Повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в России в текущем году может вызвать подорожание тепловой и электрической энергии.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

В письме отмечается, что стоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, а повышение сбора ускорит рост ставок.

В Минэнерго изданию уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65 процентов стоимости электроэнергии.

Предполагается, что утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили будет повышен на 25 процентов, на спецтехнику – более в чем два раза.

Таким образом, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 до 25 тысяч рублей, а тяжелых грузовиков и прицепов – с 150 до 187,5 тысяч рублей.