Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в России в текущем году может вызвать подорожание тепловой и электрической энергии.
Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.
В письме отмечается, что стоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, а повышение сбора ускорит рост ставок.
В Минэнерго изданию уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65 процентов стоимости электроэнергии.
Предполагается, что утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили будет повышен на 25 процентов, на спецтехнику – более в чем два раза.
Таким образом, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 до 25 тысяч рублей, а тяжелых грузовиков и прицепов – с 150 до 187,5 тысяч рублей.
В России хотят на четверть повысить утилизационный сбор на автомобили
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