В России повысят утилизационный сбор на автомобили

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Утильсбор на автомобили в России в текущем квартале будет повышен на 25 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
"Да, конечно", – ответил он на вопрос, ожидается ли повышение утилизационного сбора в первом квартале 2021 года.
Минпромторг во второй половине января опубликовал проект постановления, в котором было предложено увеличить базовую ставку утилизационного сбора на легковые машины и грузовики на 25 процентов: с 20 до 25 тысяч рублей для легковых машин, для грузовиков – со 150 до 187,5 тысячи рублей. В настоящее время она составляет 20 тысяч рублей для легковых машин и 150 тысяч – для грузовиков и автобусов соответственно.
Как считает ведомство, данное увеличение не должно вызвать рост цен на автомобили российского производства по причине того, что государство будет поддерживать отраслевые программы увеличения спроса.
Ранее сообщалось, что россиян обяжут согласовывать любое изменение в машине. Сперва планировалось, что изменения станут обязательными 1 июля 2019 года, но срок перенесли на год, а затем на 1 февраля 2021 года.
Власти повысят утилизационный сбор на автомобили
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