Эксперты рассказали, почему автомобили в России будут дорожать

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Эксперты полагают, что надежды российских автолюбителей на снижение дефицита и цен на рынке автомобилей в 2021 году не оправдаются, сообщает News.ru.

Как пояснил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, на рынке остается потенциал для дальнейшего роста цен, поскольку они пока не догнали процентную разницу валютных курсов.

"В 2021-м производители продолжат поднимать цены, в течение года этот рост может составить 5–10% в зависимости от спроса на те или иные марки и модели. Резерв для повышения цен еще есть. Вопрос и в том, что будет происходить с курсом рубля и со спросом", – заявил Удалов.

С ним согласен глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он считает, что рубль в 2021 году продолжит снижаться по отношению к мировым валютам, курс которых непосредственно влияет на цены. Также производители усиливают конкуренцию между собой, предлагая новые дорогостоящие опции, что также повышает цену авто.

"Думаю, что рост цен будет плавный, просто потому что никакой потребитель не выдержит резкого роста. С другой стороны, нас может ожидать дефицит на рынке. Одновременно с дефицитом может произойти и подорожание. По-моему, все худшее, что может случиться на авторынке одновременно, произойдет в 2021 году", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в 2021 году на российском авторынке ожидается тяжелая ситуация, когда цены будут расти, возможности их снизить не будет, а уровень благосостояния граждан останется прежним.

В 2020 году многие граждане отказались от покупки нового авто из-за роста цен (российские автомобили подорожали на 9,4%, иномарки – на 10,3%), поэтому в 2021 году планируют приобрести машину более трети россиян. Причинами прошлогоднего повышения цен стало падение курса рубля и повышение ставок утильсбора, отмечают эксперты.

Удалов уточнил, что 85% автомобилей на российском рынке – отечественного производства, а остальные 15% импортируются. Цена последних особенно остро реагирует на изменение курсов валют, однако стоимость авто, собранных в России, также зависит от девальвации, поскольку некоторые комплектующие поставляются из-за рубежа.

Отвечая на вопрос, стоит ли планировать покупку автомобиля в этом году, исполнительный директор "Автостата" заявил, что ситуация на рынке будет только ухудшаться, поэтому следует взвесить необходимость приобретения.

"А будут ли лучшие времена? Пока что все хуже и хуже. Это как обменивать валюту: менять рубль сейчас, ловить момент или подождать? Тут нужно руководствоваться тем, есть ли деньги на автомобиль или нет, острая ли в нем необходимость или можно подождать", – подытожил Удалов.

Ранее эксперты "Автостата" подсчитали, что цены на новые легковые автомобили в России в 2021 году могут вырасти на 10 процентов, если курс доллара к рублю продолжит расти. По их данным, с 2014 года средневзвешенная цена новой машины в России выросла на 66 процентов.