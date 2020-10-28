СМИ сообщили о дефиците новых автомобилей в автосалонах

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Дефицит автомобилей разных ценовых категорий наблюдается в российских автосалонах, сообщили в Autonews.ru.

Отмечается, что машины практически отсутствуют у дилеров, как и их востребованные комплектации. Автомобили с желаемым оборудованием необходимо заказывать и ждать, при этом от роста цен никто не застрахован, так как курс рубля постоянно колеблется, заявили дилеры. Клиентам чаще всего предлагают товары из наличия.

По данным портала, ждать машины можно до полугода. Это касается кроссоверов Mercedes-Benz. А Volkswagen Tiguan и Volkswagen Touareg придется ждать около 1–2 месяцев.

Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил, что спрос хоть и снижается, но все еще достаточно высок. Причем как на бюджетные модели, так и на премиальные.

"Думаю, что многие в этом году остались без отпуска и решили на сэкономленные деньги купить автомобили. Кроме того, многие переехали на дачи, что тоже удобнее при наличии личной машины. Но поставки потихоньку идут, квоты распределяются равномерно по Москве и регионам", – высказался Мосеев.

Он отметил, что в настоящее время никто не может объяснить ажиотаж, но дилеры не рискуют и не привозят максимальное количество автомобилей. Однако ситуация для них выгодная, поскольку они могут продавать машины по рыночной цене без скидок.

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать автомобили из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса. При этом выбор машин у дилеров достаточно ограничен, а цены уже начали постепенно расти.

