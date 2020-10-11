Россияне начали скупать автомобили на фоне роста цен

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Россияне начали скупать автомобили из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса. Как пишет "Российская газета", выбор машин у дилеров достаточно ограничен, а цены уже начали постепенно расти.
Отмечается, что продажи начали расти в июле после трех месяцев падения из-за ограничительных мер. Тогда был зафиксирован рост на 6,8 процента. Повышенный спрос на фоне остановок автозаводов на летние каникулы привел к дефициту автомобилей у дилеров. В результате в августе рынок вновь упал на 0,5 процента.
Тем не менее, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре было реализовано 154,4 тысячи новых машин, что на 3,4 процента больше, чем в прошлом году. Однако провал продаж в апреле-июне повлиял на итог за девять месяцев. Так, в 2020 году было продано на 13,9 процента или 1,1 миллиона автомобилей меньше, чем в 2019-м.
Глава экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин заметил, что в сентябре объем продаж упирался в доступность автомобилей. По его словам, есть марки, по которым к концу месяца автомобилей не осталось совсем, а есть бренды, по которым поставки пошли.
Директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников считает, что покупатели ждут скорого роста цен и торопятся сделать это до вероятного подорожания. Председатель правления АГ "Авилон" Андрей Павлович указал, что повышенный спрос начнет понемногу снижаться в декабре, а дефицит автомобилей продолжит влиять на рынок.
Участники рынка недвижимости ранее заявили, что новостройки в России с начала года подорожали на восемь процентов, а по итогам года цены могут вырасти на 12-15 процентов.
Эксперты рассказали о динамике изменения цен из-за колебания курсов валют
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