Почти 18,6 тыс автомобилей Hyundai Santa Fe отзывают из России

15:24
Фото: ТАСС/David Zalubowski/AP
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о предстоящем вывозе из РФ почти 18,6 тысячи автомобилей Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На транспортных средствах может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC", – заявили в Росстандарте.
На сайте ведомства также опубликовали перечень VIN-кодов, машины с которыми подлежат отзыву. Процедура необходима для автомобилей, изготовленных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Дилер "Хендэ Мотор СНГ" планирует оповестить владельцев о необходимости посетить дилерский центр для технических работ. На транспортные средства установят комплект реле РСВ, причем бесплатно.
Ранее компания Volvo Cars сообщила, что отзывает около 2,1 миллиона автомобилей, произведенных с 2006 по 2019 год. Эксперты компании установили, что использованный в ряде моделей стальной трос может ослабить защитное воздействие ремня безопасности.
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