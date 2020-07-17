Почти 18,6 тыс автомобилей Hyundai Santa Fe отзывают из России

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о предстоящем вывозе из РФ почти 18,6 тысячи автомобилей Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На транспортных средствах может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC", – заявили в Росстандарте.

На сайте ведомства также опубликовали перечень VIN-кодов, машины с которыми подлежат отзыву. Процедура необходима для автомобилей, изготовленных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.

Дилер "Хендэ Мотор СНГ" планирует оповестить владельцев о необходимости посетить дилерский центр для технических работ. На транспортные средства установят комплект реле РСВ, причем бесплатно.

Ранее компания Volvo Cars сообщила, что отзывает около 2,1 миллиона автомобилей, произведенных с 2006 по 2019 год. Эксперты компании установили, что использованный в ряде моделей стальной трос может ослабить защитное воздействие ремня безопасности.

