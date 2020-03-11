Skoda отзовет машины в России из-за возможных технических проблем

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Skoda отзывает почти 6 тысяч автомобилей в России из-за возможных проблем с контролем работы указателей поворота. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзовут 5 742 машины Skoda Superb II, реализованные в 2013–2015 годах, с VIN-кодами согласно приложению в разделе "Документы" на сайте ведомства. Причиной стало то, что из-за недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота. Бортовой компьютер в таком случае не оповещает водителя о неисправности.

Представители компании "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев авто через рассылку писем и/или по телефону. Водители также смогут определить сами, попадает ли их машина под отзыв.

Транспортные средства нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр для ремонта. Это будет бесплатно.

В январе стало известно, что Mercedes-Benz планирует отозвать около 745 тысяч автомобилей в США из-за технической неисправности. Уязвимость соединения между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши была обнаружена в машинах линейки C, CLK, CLS и E-Class, которые выпускались с 2001 по 2011 год. Во время движения люк может оторваться, что приведет к аварии.