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Экономика

14:37

Toyota может снять претензии с товарного знака Aurus

экономика авто

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Концерн Toyota готов снять претензии с товарного знака Aurus и прекратить разбирательство с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ). Об этом сообщает портал News.ru.

В документе, направленном в Бюро Евросоюза по интеллектуальной собственности, Toyota просит отозвать свой протест против регистрации Aurus в качестве товарного знака.

По словам юриста компании CLAIMS Антона Ендресяка, стороны смогли договориться и японский концерн не станет возражать против регистрации и использования бренда. Окончательное урегулирование спора случится после рождественских праздников в Европе.

Ранее Toyota опротестовала патентную заявку российской компании Aurus из-за схожести названий бренда и моделей этих производителей. Речь шла о модели Toyota Auris. Руководство концерна отмечало, что с первого взгляда потребитель не признает небольшую разницу двух знаков.

Ранее сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus планируют начать в первом квартале 2021 года. Автомобили будут изготавливать на заводе "Форд Соллерс" в Елабуге (Татарстан).

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