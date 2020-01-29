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Экономика

08:53

Эксперт рассказал, как определить недолив бензина на АЗС

экономика безопасность

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Недобросовестные сотрудники АЗС могут недолить в машину бензин из-за махинаций с колонками. Об этом автомобилистов предупредил исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Как сообщает РИА Новости, эксперт призвал обращать внимание на бренд заправочной станции и поведение заправщиков.

"Чтобы избежать обмана при заливе топлива на АЗС, нужно заправляться у проверенной сети, хотя и тут может подстерегать обман со стороны недобросовестных работников – например, скрученные колонки. Речь идет о неисправных счетчиках на колонках", – заявил Гелемурзин.

По словам эксперта, необходимо следить за процессом заправки лично, а также учитывать технические особенности собственного автомобиля. В силу того, что баки не предусматривают полного залива топлива, необходимо учитывать процент погрешности – в отечественных машинах он может достигать 15 процентов.

"Полный бак нужно заправлять для длительной поездки, когда есть риск отказаться без топлива. В условиях города лучше поберечь авто", – уточнил Гелемурзин.

Ранее сообщалось, что в 2019 году цены на бензин в России показали минимальный рост за 11 лет. С начала года по 16 декабря аналитики зафиксировали всего 1,9 процента подорожания топлива. В Минэнерго и ФАС данный показатель объяснили использованием системы частичного возмещения упущенной выгоды производителям.

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