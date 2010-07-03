ФАС прогнозирует рост цен на бензин в 2020 году

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прогнозирует подорожание топлива в 2020 году в рамках инфляции. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы считаем, что если говорить о розничных ценах, то статистика, которая имеется за большинство прошлых лет, говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Есть низкие периоды, есть высокие", – приводит слова Голомолзина ТАСС.

Ранее глава службы Игорь Артемьев сообщал, что ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо.

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в России могут ввести в 2021 году.

В конце октября стало известно, что Минпромторг готовит предложение о том, чтобы оборотные штрафы – от 500 тысяч рублей – включили в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Законопроект предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – до суммы не менее двух миллионов рублей.

Росстандарт ранее выяснил, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества в стране) недоливают топливо.