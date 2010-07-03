Штрафы за недолив бензина в России появятся в 2021 году

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в России могут ввести в 2021 году, пишет газета "Известия".

Минпромторг готовит предложение, чтобы оборотные штрафы — от 500 тысяч рублей — включили в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Предполагалось, что законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию. Однако правительство вернуло его в Минпромторг для проведения анализа на предмет соответствия концепции нового КоАП.

Законопроект предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – до суммы не менее двух миллионов рублей.

Росстандарт ранее выяснил, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества) в стране недоливают топливо. Агентство провело проверку на 200 станциях с начала года, в 39 случаях были зафиксированы нарушения.