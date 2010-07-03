Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС

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Росстандарт выяснил, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества) в стране недоливают топливо. Агентство провело проверку на 200 станциях с начала года, в 39 случаях были зафиксированы нарушения, сообщила газета "Известия".

Другая проверка 366 заправок показала, что в 33 случаях топливо не соответствовало стандартам (девять процентов от числа проверенных). За первые полгода в агентство поступило на 36 процентов жалоб больше (200 на недолив и 350 на плохое качество бензина), чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее сообщалось, что на каждой четвертой автозаправке столичного региона недоливают топливо. Такие данные озвучили в МВД после масштабной проверки почти 600 АЗС Москвы и Московской области. Федерация автомобилистов России привела данные собственного исследования "недолива " на заправках. По подсчетам экспертов организации, обманывают автомобилистов на 76 процентах АЗС, причем чаще всего на маленьких станциях. В МВД заверили, материалы о нарушениях направили в Росстандарт и Роспотребнадзор.

Как считают эксперты, бороться с недоливом непросто, но все-таки возможно. Один из самых эффективных способов описал глава ФАР Сергей Канаев. Он посоветовал автомобилистам "потребовать, чтобы им предоставили мерник, который должен быть на каждой АЗС". Кроме того, если есть подозрение, что бензин недолили, важно обязательно сохранить чек. "Только чек может гарантировать защиту Ваших прав как потребителя", – напомнил представитель общественной организации Алексей Урецкий. "С этим чеком необходимо подойти к оператору заправочной станции и, несмотря на уговоры "датчик сломан", предъявить этот чек, сказать: "Мне не залили бензин", – пояснил он. Юристы также рекомендуют обязательно оставлять отзывы в книге жалоб и предложений.

