Топливный союз исключил повышение цен на бензин после "разморозки"

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Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, как повлияет отмена сдерживания цен на топливо на автозаправках и потребителях. Он отметил, что решение отпустить цены в "свободное плавание" пока имеет декларативный характер.

"В конце марта, за полторы недели до того, как была продлена заморозка, тоже все говорили о том, что ее продлевать никто не будет. Если сейчас заморозку не будут продлевать, это означает только одно – договорились о параметрах компенсирующего механизма, который должен сглаживать внешние колебания для ценовой динамики внутри страны, а также о том, из каких источников будет выделена субсидия для нефтяников. У нас цены всегда растут из-за того, что розничная цена привязана к инфляции", – цитирует ИА "НСН" слова Баженова.

Он также высказал сомнение, что цены на бензин резко вырастут, поскольку это возможно в случае роста цен на нефть. Вероятным сценарием он считает индексацию цены с учетом инфляции.

Весной 2018 года бензин и дизельное топливо на АЗС подорожали на 7 процентов. Это почти в пять раз превысило уровень инфляции. Затем правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до конца 2018 года. С 2019 года они могли увеличивать цены на заправках только в пределах инфляции. Срок действия первого соглашения закончился 31 марта, после этого было заключено второе соглашение. Оно будет действовать до 1 июля.

