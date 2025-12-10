Daily Star: ученые заявили о возникновении неуязвимого вируса оспы

Фото: depositphotos/peshkova

Британские ученые обнаружили новый рекомбинированный штамм вируса mpox (известен как оспа обезьян. – Прим. ред.), охарактеризованный исследователями как неуязвимый. Об этом сообщает Daily Star.

"Это именно то, чего эксперты в этой области опасались. Если вирус продолжит распространяться по миру без решительных мер для его остановки, могут быть серьезные последствия", – предупредила доцент медицины Университета Эмори доктор Богхума Титанжи.

Согласно данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), новый штамм был выявлен у человека, недавно прибывшего из Азии. Лабораторные исследования подтвердили, что вирус является рекомбинированным, то есть содержит генетический материал двух разных циркулирующих в мире групп mpox.

Известно, что mpox вызывает такие симптомы, как лихорадка, головные и мышечные боли, а также характерную пузырчатую сыпь, напоминающую оспу. Инфекция передается через тесный контакт с зараженными людьми, животными или предметами.

Как подчеркнула Титанжи, вирусы данной группы обладают способностью к рекомбинации, что позволяет им создавать новые варианты. По ее словам, чем шире распространяется mpox, тем больше у вируса возможностей адаптироваться и стать постоянным человеческим патогеном.

При этом доктор обратила внимание на легкую форму заболевания у зараженных, однако уточнила, что состояние здоровья может резко ухудшиться. По мнению Титанжи, вакцинация остается наиболее эффективным среди существующих способов защиты от болезней.

Ранее ученые предупредили о чрезвычайно устойчивом к лечению опасном грибке Trichophyton indotineae, распространяющемся по Европе. Данный вид вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах. Эксперты назвали новую инфекцию "супергрибком".

За последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Великобритании выросло почти в пять раз. Грибок распространяется при прямом контакте с инфицированным, через загрязненные поверхности и предметы в быту, а также половым путем.

