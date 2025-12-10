Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 21:29

Наука
Главная / Новости /

Daily Star: ученые заявили о возникновении неуязвимого вируса оспы

Ученые заявили о возникновении неуязвимого вируса оспы

Фото: depositphotos/peshkova

Британские ученые обнаружили новый рекомбинированный штамм вируса mpox (известен как оспа обезьян. – Прим. ред.), охарактеризованный исследователями как неуязвимый. Об этом сообщает Daily Star.

"Это именно то, чего эксперты в этой области опасались. Если вирус продолжит распространяться по миру без решительных мер для его остановки, могут быть серьезные последствия", – предупредила доцент медицины Университета Эмори доктор Богхума Титанжи.

Согласно данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), новый штамм был выявлен у человека, недавно прибывшего из Азии. Лабораторные исследования подтвердили, что вирус является рекомбинированным, то есть содержит генетический материал двух разных циркулирующих в мире групп mpox.

Известно, что mpox вызывает такие симптомы, как лихорадка, головные и мышечные боли, а также характерную пузырчатую сыпь, напоминающую оспу. Инфекция передается через тесный контакт с зараженными людьми, животными или предметами.

Как подчеркнула Титанжи, вирусы данной группы обладают способностью к рекомбинации, что позволяет им создавать новые варианты. По ее словам, чем шире распространяется mpox, тем больше у вируса возможностей адаптироваться и стать постоянным человеческим патогеном.

При этом доктор обратила внимание на легкую форму заболевания у зараженных, однако уточнила, что состояние здоровья может резко ухудшиться. По мнению Титанжи, вакцинация остается наиболее эффективным среди существующих способов защиты от болезней.

Ранее ученые предупредили о чрезвычайно устойчивом к лечению опасном грибке Trichophyton indotineae, распространяющемся по Европе. Данный вид вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах. Эксперты назвали новую инфекцию "супергрибком".

За последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Великобритании выросло почти в пять раз. Грибок распространяется при прямом контакте с инфицированным, через загрязненные поверхности и предметы в быту, а также половым путем.

В Ухане обнаружили новый потенциально опасный коронавирус

Читайте также


науказа рубежом

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика