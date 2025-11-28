Ученый Рамей-Вельти предупредила о пандемии птичьего гриппа, который опаснее COVID-19

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пандемия, спровоцированная вирусом птичьего гриппа H5, может оказаться тяжелее коронавирусной, рассказала директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти агентству Reuters.

Ученый предупредила, что отсутствие антител у людей и возможная адаптация вируса к передаче между людьми делают угрозу потенциально крайне опасной. По словам Рамей-Вельти, высокопатогенный штамм H5 уже привел к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению поставок продовольствия и росту цен.

Хотя заражение людей пока редкость, ситуация может резко ухудшиться, если вирус начнет передаваться от человека к человеку. Эксперт подчеркнула, что, в отличие от COVID-19, вирусы гриппа могут вызывать тяжелые последствия не только у уязвимых групп, но и у здоровых людей, включая детей.

При этом Рамей-Вельти отметила, что мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к угрозе новой пандемии: существуют заготовки вакцин, запасы противовирусных препаратов и технологии их быстрого производства.

Глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес, в свою очередь, заявил, что риск глобальной пандемии пока остается низким, а людям не стоит опасаться употребления птицы и яиц.

Тем не менее Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о первом в мире случае заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Он был зафиксирован в США. Мужчина из штата Вашингтон в результате заражения скончался. При этом российские специалисты постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями.