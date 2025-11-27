Роспотребнадзор опроверг данные о новом "необычном вирусе"

Фото: 123RF.com/janonkas

Сведения о появлении нового "необычного вируса", который якобы распространяется в России, не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Недавно в СМИ появилась информация, что в стране распространяется некий новый вирус, чьи симптомы не похожи на обычное проявление ОРВИ. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в рамках постоянного мониторинга и эпиднадзора никаких нетипичных патогенов не обнаружено.

"В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2)", – указали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты и профилактики является вакцинация. При этом ситуация с ростом заболеваемости находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в столичном управлении ведомства заявили о росте числа случаев гриппа в Москве, при этом эпидемиологическая ситуация соответствует сезону и эпидемические пороги не превышены.

Кроме того, в НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. По данным ученых, основным возбудителем является вирус гриппа А (H3N2) – сезонный штамм, циркулирующий десятилетиями.

