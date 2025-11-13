Заболеваемость гриппом выросла среди жителей Москвы

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Число случаев гриппа растет в Москве. При этом эпидемиологическая ситуация соответствует сезону, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 3 по 9 ноября эпидемические пороги в столице не оказались превышены. Показатели заболеваемости уменьшились по сравнению с предыдущей неделей.

"В структуре острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) преобладают риновирусы", – уточнил Роспотребнадзор.

Ранее в городе продлили работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Прививку можно сделать около 18 станций.

Такой возможностью воспользовались уже более 140 тысяч человек. Врач проводит обязательный осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат.

