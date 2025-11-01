Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве продлили работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

"Кроме поликлиник, пройти вакцинацию от гриппа можно на рабочем месте благодаря выездным бригадам, а также в мобильных пунктах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такой возможностью воспользовались уже более 140 тысяч человек. Подобный формат востребован у горожан.

Прививку можно сделать около 18 станций метрополитена, МЦК и МЦД. Врач проводит обязательный осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат.



Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Посетить пункты можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 18:00 и по воскресеньям с 09:00 до 16:00. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Кроме того, желающие сделать прививку могут зарегистрироваться на сайте mos.ru или через мобильное приложение "ЕМИАС.Инфо".