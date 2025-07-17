Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Цифровые сервисы помогают врачам Москвы быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения. Об этом рассказал Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства Москвы, передает портал mos.ru.

На мероприятии был изучен доклад заммэра Анастасии Раковой о совершенствовании цифровых сервисов в столичном здравоохранении. Заслушав его, глава города дал указание продолжить работу в направлении развития единой цифровой платформы.

Сервисы объединяют городские поликлиники, стационары и службу скорой помощи, а также 120 тысяч медицинских работников и пациентов. Кроме того, они позволяют оказывать медицинские услуги на более высоком технологическом уровне.

Цифровая трансформация московского здравоохранения стартовала в 2011 году. Она началась с разработки и внедрения единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая стала основой для развития технологий в столичной медицине.

В настоящее время цифровая медицина является частью повседневной жизни миллионов жителей Москвы. Платформа охватывает ключевые аспекты диагностики и лечения: электронную регистратуру, единую радиологическую информационную систему, централизованные лабораторные сервисы, электронную медицинскую карту. Также активно внедряются умные алгоритмы и сервисы, основанные на искусственном интеллекте (ИИ).

При этом благодаря цифровому контуру данные переносятся в электронную медицинскую карту, с которой могут ознакомиться как врач, так и его пациент. Такая мера помогает сделать систему здравоохранения прозрачной, индивидуальной и удобной в использовании.

Информационные системы столичного правительства отличаются высоким уровнем безопасности. Они регулярно проходят проверки и аттестации, в том числе от контролирующих органов в сфере информационной безопасности. Все операции с персональными данными осуществляются в соответствии с требованиями российского законодательства.

Более того, цифровая платформа позволяет создавать и внедрять множество сервисов. Один из них – электронная медицинская карта (ЭМК), которая к настоящему моменту собрала более 4,2 миллиарда цифровых записей. С помощью нее горожане могут следить за своим здоровьем и узнавать важные сведения о медпомощи. В частности, им доступны направления, история вакцинации, результаты анализов.

При использовании ЭМК врачи видят данные о здоровье пациента, оказанных ему услугах и вмешательствах, что помогает выбирать наиболее эффективное лечение. Также благодаря карте пациентам не нужно лишний раз обращаться за помощью в медучреждения.

Москва стала первым российским городом, где появилась возможность вносить данные о состоянии здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ИИ-ассистента Алисы. Функция доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и позволяет фиксировать показатели артериального давления и пульса без необходимости вводить их вручную.

Разделом "Мои госпитализации" в ЭМК москвичи начали пользоваться в прошлом году. Он дает доступ к информации об этапах лечения в стационаре. Там собраны результаты анализов, протоколов, данные о процедурах и лекарствах.

Кроме того, на базе цифровых стационаров внедрены рассылка СМС-сообщений родственникам о состоянии пациента, который находится в реанимации, наблюдение в реальном времени за новорожденными в реанимации и уведомления о консультациях, обследованиях в консультативно-диагностическом отделении больницы.

Данные сервисы помогли освободить примерно 30% времени персонала медучреждений, которое раньше затрачивалось на оформление бумажной документации. Теперь эти часы врачи и медсестры могут уделить пациентам.

Второй сервис – Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС – помог сотрудникам больниц и поликлиник получить быстрый доступ к лучевым исследованиям пациентов.

Система в виде облачного хранилища автоматически дополняется необходимыми данными для последующего анализа. К сервису подключены цифровые диагностические устройства медицинских учреждений. Там же есть цифровой архив данных каждого пациента, к которому могут обращаться врачи для отслеживания динамики изменений.

Первым мегаполисом в мире, внедрившим технологии ИИ в работу всех врачей-рентгенологов, стала Москва. Теперь специалисты могут воспользоваться более 50 сервисами на основе нейросетей более чем по 40 направлениям. Системы помогают изучать снимки КТ, МРТ и других лучевых исследований, а также выделяют на них возможные отклонения от нормы и оставляют описание.

Аналогичные сервисы также позволяют выявлять несколько патологий одновременно, что делает работу медсотрудников быстрой и точной. Таким образом, за 2024 год ИИ проанализировал порядка 2,5 миллиона лучевых исследований.

Еще один сервис – цифровая платформа "МосМедИИ", созданная в прошлом году по поручению Владимира Путина. Ее появление поспособствовало передаче столичных ИИ-решений в медицинские организации России. На ней собрано 17 систем, задача которых состоит в интерпретации компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм.

Помимо этого, в Москве работает умная онлайн-запись на прием. Во время использования сервиса пациент указывает цель своего визита, что позволяет цифровой технологии подобрать необходимого специалиста. Также к работе подключается умный ассистент, который уточняет жалобы и собирает первичную информацию.

Все вопросы алгоритма основаны на ответах обратившегося человека. Такой способ позволяет сократить время на сбор информации и выявить пациентов из групп риска. В частности, при подозрении на сердечно-сосудистые осложнения сервис предложит пройти специальный опрос.

Тем временем система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) помогает автоматически загрузить в ЭМК полученную информацию, которую задействует другой ИИ-сервис в постановке диагнозов. Сервис не только анализирует данные, но и предоставляет врачу на выбор три вероятных предварительных диагноза.

Также система составляет список необходимых исследований узкопрофильных специалистов, которые могли бы подтвердить диагноз. Более того, ИИ позволяет получить заключительное решение, поскольку анализирует сведения из электронной медицинской карты больного, его жалобы и анамнез за последние два года.

Помимо этого, в Москве начали применяют еще одну систему, созданную на основе искусственного интеллекта. С ее помощью можно сделать сводку информации о предыдущих обращениях пациента, исследованиях, выписанных лекарствах и вызовах скорой, что помогает врачу лучше подготовиться к приему.

Метод позволяет улучшает качество диагностики, обращая внимание врача на необходимые детали. При этом медработнику больше не нужно тратить время на изучение большого объема данных, поскольку ИИ-ассистент собрал всю информацию.

Тем временем столичные родители уже на протяжении четырех лет получают электронную справку о болезни ребенка. За прошедший учебный год поликлиникам удалось оформить более трех миллионов таких документов, а за все время работы сервиса было сделано 14,5 миллиона справок.

Цифровая медицина упростила жизнь семьям, которые могут не приносить в образовательные учреждения бумажные справки. Данный документ можно сформировать в ЕМИАС, а доступ к нему имеют и врач, и медработники в системе "ЕМИАС.Школа". Освобождение ребенка от физической нагрузки преподаватели могут запросить в электронном журнале "Московской электронной школы".

В электронном формате создается и медицинская карта ребенка для образовательных учреждений. Этот документ формируется автоматически на основе информации из ЕМИАС и становится доступным как для врача в поликлинике, так и для медицинского работника в детском саду или школе.

Кроме того, электронные рецепты врачи оформляют в ЕМИАС с 2014 года. Полный отказ от бумажных бланков произошел в 2021-м. Специалист подписывает рецепты электронной подписью, а пациенты могут обратиться в аптеки со специальным QR-кодом на экране телефона. К настоящему моменту врачи выписали более 75 миллионов электронных рецептов.

Вместе с тем в столице активно применяется телемедицинский сервис ЕМИАС, который позволяет организовать дистанционные приемы пациентов или закрывать больничный лист. Системой также пользуются ревматологические и нефрологические центры. Там теперь проводятся удаленные консультации, на которых врачи выписывают рецепты.

Технология также помогает создать проактивный подход к пациентам с онкологическими заболеваниями. В частности, она включает в себя предоставление информации о результатах онкоконсилиума и оформление электронных рецептов на лекарства, которые необходимо принимать длительными курсами.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" появилась функция оформления заказа на получение льготного питания в молочно-раздаточном пункте. Новая функция позволит увидеть всю необходимую информацию о заказанном питании для детей. Родители могут указать в заказе сразу нескольких детей, поэтому им больше не придется оформлять питание на каждого ребенка по отдельности.