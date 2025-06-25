Москвичи смогут оформить льготное питание через "ЕМИАС.Инфо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" появилась функция оформления заказа на получение льготного питания в молочно-раздаточном пункте (МРП), сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что приложение стало незаменимым цифровым сервисом для миллионов москвичей. Новая функция позволит увидеть всю необходимую информацию о заказанном питании для детей. Родители могут указать в заказе сразу нескольких детей, поэтому им больше не придется оформлять питание на каждого ребенка по отдельности.

"Доступ к услуге через смартфон позволит семьям еще комфортнее и быстрее заказывать продуктовые наборы на молочной кухне", – отметила Ракова.

Оформить заказ можно в разделе "Сервисы для вас", "Молочная кухня". Там родители могут выбрать удобный молочно-раздаточный пункт, а также указать периодичность и график получения продуктов. После этого будет сформирован QR-код, который необходимо предъявить при получении питания в МРП.

Льготное питание распространяется на беременных женщин, детей до трех лет и кормящих матерей детей до 6 месяцев. Мера поддержки также предназначена для детей из многодетных семей до 7 лет, детей с хроническими заболеваниями до 15 лет и детей-инвалидов.

Право на получение продуктовых наборов имеют родители детей, которые прикреплены к детской городской поликлинике, а также беременные женщины, прикрепленные к женской консультации, при условии, что они имеют постоянную регистрацию в Москве и действующий полис ОМС, выданный в столице.

Чтобы воспользоваться услугой, москвичи должны оформить заявку на получение продуктов в электронном виде на mos.ru и один раз посетить участкового врача, который выдаст разрешение на самостоятельное оформление заказов на сайте или в приложении.

Также сервис заказа питания доступен в приложении "ЕМИАС.Инфо" и на mos.ru для жителей столицы, которые уже подтвердили свой льготный статус, подали электронное заявление через портал или бумажное в медицинскую организацию и получали бесплатное питание по медицинским показаниям.

Разделом "Моя молочная кухня" с историей заказов льготного питания москвичи могут воспользоваться в электронных медицинских картах. По словам Сергея Собянина, доступ к ЭМК своих детей получили свыше 1,7 миллиона горожан. Благодаря данной системе жители столицы могут в любое время ознакомиться с результатами анализов, протоколами осмотров врачей, выписанными рецептами, а также записями на прием и информацией о прививках и другими данными.