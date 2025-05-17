Собянин: более 1,7 млн москвичей оформили доступ к электронным медкартам детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,7 миллиона столичных жителей получили доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) своих детей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря ЭМК горожане могут в любое время ознакомиться с результатами анализов, протоколами осмотров врачей, выписанными рецептами, а также записями на прием и информацией о прививках и другими данными.

Помимо этого, электронная медкарта включает в себя:



сведения о санаторно-курортных картах и справках для лагеря и бассейна, выданных в городских поликлиниках;

интерактивный календарь детских прививок;

возможность видеонаблюдения за новорожденными в реанимации стационаров, роддомов и перинатальных центров;

раздел "Моя молочная кухня" с историей заказов льготного питания.

Вместе с тем родители могут вести "Дневник здоровья" ребенка, записывая информацию текстом, голосом или по фото, подчеркнул Собянин. Данные распознаются искусственным интеллектом и автоматически сохраняются в сервисе.

Чтобы получить доступ к ЭМК, необходимо подать заявку через mos.ru. При наличии полной учетной записи и подтвержденных данных о детях доступ открывается автоматически.

На рост популярности электронной медицинской карты обратила внимание ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее данным, с момента открытия доступа к электронной медицинской карте москвичи воспользовались ей более миллиарда раз, а в 2024 году – более 400 миллионов раз. Это на 35% больше, чем в 2023 году.

