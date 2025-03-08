Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 12:30

Новости

Сергей Собянин рассказал о новых возможностях электронной медкарты

Сергей Собянин рассказал о новых возможностях электронной медкарты

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Собянин: начался новый этап реставрации Швейцарского домика в Кускове

Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

Новости часа: мэр Москвы наградил женщин-врачей и учителей в преддверии 8 Марта

Новости часа: город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей

Новости часа: исторический стадион "Металлург" в Басманном районе будет возрожден

Новости часа: обновленный стадион "Металлург" станет современным спорткомплексом

Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что доступ к "Электронной медицинской карте" уже получил каждый второй житель столицы. За пять лет сервисом воспользовались более миллиарда раз.

В прошлом году платформа была дополнена новыми функциями. Например, родители теперь могут круглосуточно наблюдать за новорожденными благодаря видеотрансляциям из детских реанимаций. Также москвичи могут вносить данные о своем здоровье с помощью голоса и фотографий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика