Сергей Собянин рассказал о новых возможностях электронной медкарты

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что доступ к "Электронной медицинской карте" уже получил каждый второй житель столицы. За пять лет сервисом воспользовались более миллиарда раз.

В прошлом году платформа была дополнена новыми функциями. Например, родители теперь могут круглосуточно наблюдать за новорожденными благодаря видеотрансляциям из детских реанимаций. Также москвичи могут вносить данные о своем здоровье с помощью голоса и фотографий.

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