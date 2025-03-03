Столичные поликлиники начали принимать пациентов после реконструкции

Несколько столичных поликлиник после масштабной реконструкции возобновили свою работу. В понедельник, 3 марта, прием начали врачи в Митине и Зеленограде. В результате реконструкции медицинские учреждения стали доступнее для жителей Печатников, Гольяново и Дмитровского района.

На базе обновленных поликлиник внедрены современные стандарты обслуживания, включая высокотехнологичное оборудование и электронные карты пациентов. Для удобства записи к врачу теперь доступны мобильные приложения и веб-порталы.

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