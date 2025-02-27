Депутат Чаплин: отработавшие 8 марта получат двойную оплату за каждый час

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Сотрудники, отработавшие 8 марта, получат двойную оплату за каждый час работы. Об этом сообщил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Как рассказал депутат, все сотрудники вместо двойной оплаты могут выбрать размер оплаты за обычный рабочий день и дополнительный выходной. Этот вариант необходимо согласовать с руководством, отметил он.

Парламентарий предупредил, что самовольный пропуск работы в праздничный день будет расцениваться как прогул. Рабочий день 7 марта у тех, кто трудится с понедельника по пятницу, должен быть сокращенным на один час, добавил Чаплин.

Ранее эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова объяснила, почему в этом году не будет трех выходных в честь Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Праздник выпадает на субботу, а выходной день был перенесен на 13 июня, напомнила она.

Кроме того, 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его сократят на час. Следующая сокращенная неделя будет в майские праздники, на которые выпадают выходные с 1 по 4 число и с 8 по 11 мая.