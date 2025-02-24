Эксперт Владимирова: выходной с 8 марта перенесли на 13 июня

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Трех выходных в честь Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, не будет, поскольку праздник выпадает на субботу, а выходной день был перенесен на 13 июня. Об этом заявила эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, за счет переноса выходного у россиян будет четыре дня, чтобы отдохнуть на День России, отметила эксперт.

В начале года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому были утверждены праздничные и выходные дни в 2025 году. Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

Помимо этого, отдохнуть в честь праздника Весны и Труда граждане России смогут в период с 1 по 4 мая, а годовщину Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отмечать с 8 по 11 мая.