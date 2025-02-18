Глава Минтруда Котяков напомнил о долгих майских выходных

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В этом году будут долгие майские выходные из-за февраля и марта без сокращенных недель, напомнил глава Минтруда России Антон Котяков.

"Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года", – передает ТАСС его слова.

Министр объяснил, что при формировании календаря правительство учитывает длительность новогодних и майских праздников, чтобы россиянам было максимально удобно их проводить.

Со временем в России может быть введена четырехдневная рабочая неделя, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. При этом он обратил внимание, что это вряд ли коснется абсолютно всех сфер работы и должностей.

Парламентарий также уточнил, что сокращение рабочего времени должно быть чем-то компенсировано – либо финансами, либо технологиями.

